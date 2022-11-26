Удар росіян по Дніпру: зросла кількість потерпілих мирних мешканців (фото)

Під завалами можуть бути люди.
Внаслідок атаки російської армї по Дніпру у суботу, 26 листопада, постраждало вже 13 людей. Серед них 17-річний юнак.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"До лікарів звернулися уже 13 людей, які постраждали через ракетний удар по Дніпру. Четверо у лікарні", - наголосив керівник області.
За його словами, на місці ворожих "прильотів" працюють усі служби. Рятувальники розбирають завали. Резнченко наголосив, що є ймовірність того, що під завалами може бути людина.
Нагадаємо, 26 листопада міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про "приліт". Згодом в ОВА наголосили, що вдомо про сім частково зруйнованих приватних будинків. Також вибух спричинив пожежу.
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