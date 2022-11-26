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Удар росіян по Дніпру: зросла кількість потерпілих мирних мешканців (фото)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
2048
Час на прочитання
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Удар росіян по Дніпру: зросла кількість потерпілих мирних мешканців (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Під завалами можуть бути люди.

Внаслідок атаки російської армї по Дніпру у суботу, 26 листопада, постраждало вже 13 людей. Серед них 17-річний юнак.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"До лікарів звернулися уже 13 людей, які постраждали через ракетний удар по Дніпру. Четверо у лікарні", - наголосив керівник області.

За його словами, на місці ворожих "прильотів" працюють усі служби. Рятувальники розбирають завали. Резнченко наголосив, що є ймовірність того, що під завалами може бути людина. 

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, 26 листопада міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про "приліт". Згодом в ОВА наголосили, що вдомо про сім частково зруйнованих приватних будинків. Також вибух спричинив пожежу.  

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Дата публікації
Перегляди
2048
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