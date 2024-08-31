Удар росіян по Харкову: кількість постраждалих сягнула майже сотні, серед них багато дітей

Внаслідок масованого удару по Харкову 30 серпня кількість постраждалих збільшилась до 97 людей.

Про це у своєму Telegram-каналі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В результаті терористичної атаки відомо також щонайменше про 7 загиблих.

"За уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову станом на зараз постраждали 97 людей, з них - 22 неповнолітніх. Кількість загиблих збільшилася до семи", – йдеться в повідомленні голови ОВА.

Нагадаємо, 30 серпня ворог атакував Харків КАБами. Зафіксовані влучання, зокрема по 12-поверховому житловому будинку. Російський обстріл, зокрема, знову спричинив проблеми з електроенергією.

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