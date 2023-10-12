Удар росіян по Харкову: в ОВА повідомили деталі атаки

Минулося без жертв, але є постраждалі.

Унаслідок російського удару по Харкову поранення дістав чоловік, крім того, одна жінка через реакцію на стрес звернулася до медиків.

Про це повідомив у Телеграм очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За уточненою інформацією екстреної медичної допомоги, внаслідок удару окупантів по м. Харків один чоловік отримав осколкові поранення. Також за допомогою до медиків звернулась жінка - гостра реакція на стрес", - йдеться у повідомленні.

Очільник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ворог атакував місто безпілотниками, частину з них збили.

Нагадаємо:

Війська РФ у ніч проти 12 жовтня здійснили чергову атаку дронами-камікадзе територією України. Сили ППО знищили 28 ворожих повітряних цілей.

За даними Повітряних сил, ворожі БПЛА летіли з різних напрямків, тому протиповітряна оборона працювала щонайменше у шести областях України. До відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

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