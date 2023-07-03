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Удар росіян по Сумах: рятувальні роботи тривають, подробиці

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Удар росіян по Сумах: рятувальні роботи тривають, подробиці

На місці вибуху в Сумах продовжують працювати надзвичайники / Фото: Суспільне.

Надзвичайникам вдалося врятувати чотирьох людей.

Надзвичайники продовжують аварійно-рятувальні роботи в багатоповерхівці, в яку влучили російські окупанти.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

“На місці ворожого удару тривають аварійно-рятувальні роботи. Здійснюється виявлення прихованих осередків горіння. Задіяна спецтехніка для проведення висотних робіт. Підрозділами ДСНС врятовано 4 людини”, - розповіли в ДСНС України.

Попередньо внаслідок удару окупантами загинули дві людини, ще 15 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що російські окупанти 3 липня атакували Суми чотирма безпілотниками Shahed 136.

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Дата публікації
Перегляди
811
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