Удар Росії по Харкову: прилетіло по багатоквартирному житловому будинку, є поранені

За даними місцевої влади, постраждав багатоквартирний житловий будинок.
Внаслідок удару росіян по Харкову станом на ранок 31 березня відомо про двох поранених.
Про це повідомив голова міста Ігор Терехов.
"За уточненою інформацією - двоє поранених внаслідок вчорашнього ворожого удару по Харкову. Постраждав багатоквартирний житловий будинок - вибиті шибки та пошкоджені конструктивні елементи. Повилітали вікна й у школі, що поряд з місцем "прильоту", - йдеться у його дописі.
Нагадаємо, напередодні, 30 березня, ввечері Росія обстріляла Харків. Ворог поцілив по житловій забудові у Шевченківському районі міста.
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