Удар Росії по Харкову: прилетіло по багатоквартирному житловому будинку, є поранені

Внаслідок удару росіян по Харкову станом на ранок 31 березня відомо про двох поранених.

Про це повідомив голова міста Ігор Терехов.

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"За уточненою інформацією - двоє поранених внаслідок вчорашнього ворожого удару по Харкову. Постраждав багатоквартирний житловий будинок - вибиті шибки та пошкоджені конструктивні елементи. Повилітали вікна й у школі, що поряд з місцем "прильоту", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, напередодні, 30 березня, ввечері Росія обстріляла Харків. Ворог поцілив по житловій забудові у Шевченківському районі міста.

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