Удар Росії по "казармах ЗСУ" в Краматорську: Sky News побував на місці терористичного обстрілу

Журналіст каже, що дійсно бачив вирви на місці удару.
Західні ЗМІ спростовують заяви терористичного Міноборони РФ про удари "по казармах ЗСУ в Краматорську", якими росіяни нібито "помстились" за обстріл загарбників у Макіївці.
Про це пише Sky News.
Фінський журналіст Антій Куронен побував на місці ракетного удару Росії по Краматорську. Він підтвердив, що перед школою є величезна воронка. Ймовірно - це наслідок ракетного обстрілу міста, проте за його даними, ніяких військових ЗСУ в цьому приміщенні не було.
"Росія стверджує, що вона вбила сотні українських солдатів під час ракетного удару по цій школі у Краматорську. Я перебуваю там, і мені трохи дивно, що будівля навіть не утеплена. Місцеві жителі також не бачили тут зранку жодної карети швидкої допомоги", - відзначив журналіст.
Ракетний обстріл Краматорська 7 січня
Під час так званого путінського "перемир'я" російські терористи випустили по Краматорську кілька ракет. Через це у місті лунали вибухи. Інформацію про це підтвердили в Донецькій ОВА.
У відомстві Шойгу заявили про "помсту за обстріл ПТУ в Макіївці", де в новорічну ніч дислокувались російські окупанти. Водночас речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий спростував заяви російського Міноборони.
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