Удар Росії по "Новій пошті": кількість загиблих після атаки ворога зросла

Сьогодні, 3 листопада, в лікарні помер 29-річний чоловік, який постраждав 21 жовтня під час ракетного удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині.

Кількість загиблих збільшилась до восьми. Поранені ще 15 працівників пошти.

Про це повідомила прокуратура області.

У лікарні Харківської області від важких поранень помер 29-річний чоловік, який серйозно постраждав через атаку росіян на термінал "Нової пошти" під Харковом. Життя українця обірвалося після тривалого лікування. Він став вже восьмою жертвою злочину окупантів.

У повідомленні прокуратури зазначається, що чоловік після атаки росіян 21 жовтня потрапив до відділення реанімації. Втім, його життя медикам врятувати не вдалося. Відомство висловило співчуття всім родичам та знайомим чоловіка. Слідчі дії продовжуються.

Удар по терміналу "Нової пошти" під Харковом: що відомо

Ввечері, 21 жовтня, росіяни здійснили ще один злочин - вдарили по терміналу "Нової пошти" Коротичах під Харковом. Ворог свідомо атакував цивільну інфраструктуру. На підприємстві під час атаки працювали люди. Росія вдарила балістичною ракетою, тож працівники не встигли добігти до укриття, адже від запуску до влучання минуло менше ніж 30 секунд.

Камери відеоспостереження зафіксували момент удару по "Новій пошті". На кадрах видно, як ракета влучає з великою силою в одне із приміщень термінала, де ще перебувають працівники. Загалом від удару по "Нові пошті" загинуло 8 осіб, ще 15 людей отримали поранення. Більшість людей це - працівники підприємства.

За повідомленням очільника Харківської ОДА Олега Синєгубова, постраждалі віком від 19 до 42 років отримали осколкові поранення та вибухові травми. Він зазначив, що серед госпіталізованих двоє перебувають у вкрай важкому стані, 6 — у важкому, решта — у стані середньої тяжкості й легкі.

Роспропаганда вчергове відзначилася фейком про те, що окупанти вдарили по "Новій пошті". Так, Ольга Скабєєва приголомшила цинічною заявою. Мовляв, там зберігалося західне озброєння.

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