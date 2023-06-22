Удар російських "Кинджалів" у Кривому Розі був націлений на греблю — Подоляк

Спроби зруйнувати греблю в Кривому Розі є частиною стратегії російських загарбників зі створення “безлюдної санітарної зони” біля окупованих територій.

Російські окупанти під час атаки проти ночі 22 червня намагалися влучити ракетами “Кинджал” по греблі в Кривому Розі.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

За його словами, спроби зруйнувати греблю в Кривому Розі є частиною стратегії російських загарбників для зупинки українського контрнаступу та створення “безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню”.

Подоляк наголосив, що Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому з цією ж метою розглядає також масштабний теракт на ЗАЕС.

“Нині відбуваються додаткові мінування атомної станції, включно з охолоджувальними басейнами. Чи наважаться в Кремлі на цей сценарій, сьогодні залежить виключно від реакції глобального світу. Червоні лінії мають бути накреслені, наслідки – анонсовані. Не завтра. Сьогодні”, - закликає у своєму дописі радник голови ОП.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня після пуску ракет з ворожої авіації, що підлетіла з Азовського моря, у Кривому Розі було чути вибухи.

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