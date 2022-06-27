Удар російськими ракетами по ТРЦ у Кременчуці: кількість загиблих стрімко збільшилась

Директор ТЦ «Амстор» повідомив, що центр згорів повністю.

Кількість загиблих зросла до 10, 21 людину поранено та госпіталізовано. 6 із них – у важкому стані. Окрім того, 29 людям надано амбулаторну допомогу (без госпіталізації), зокрема двом дітям. Всі люди отримують лікування в медзакладах міста. Така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів натепер.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Водночас директор ТЦ "Амстор" повідомив, що центр згорів повністю.

Нагадаємо, що окупанти вдарили ракетами по торгівельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де було понад тисячу цивільних.

#Кременчук. Станом на 18:45 площа пожежі в будівлі торгівельного центру у м. Кременчук складає 10 тис. 300 м кв., загинуло 2 особи та травмовано 20 осіб (інформація уточнюється). Підрозділами #ДСНС здійснюється гасіння пожежі та пошуково-рятувальні роботи. До робіт залучено 130 осіб, 23 од. техніки ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці. На місці працює оперативна група ГУ ДСНС у Полтавській області . Опубліковано ДСНС України Понеділок, 27 червня 2022 р.

Зазначимо, що начальник Головного управління ДСНС у Полтавській області Володимир Сологуб поки не береться прогнозувати, скільки часу ще триватиме рятувальна операція, до гасіння залучили усі наявні сили.

У Кременчуці ракета влучила в ТРЦ з тисячею людей: є поранені та загиблі

Запуск ракет по торговельному центрі в Кременчуці Арестович назвав "ракетною Бучею". Метою окупантів є відвертий терор проти цивільних українців.

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