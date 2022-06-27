Удар російськими ракетами по ТРЦ у Кременчуці, де було понад тисячу цивільних: фото, відео

Удар російськими ракетами по ТРЦ у Кременчуці, де було понад тисячу цивільних: фото, відео

ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити.

Окупанти вдарили ракетами по торгівельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де було понад тисячу цивільних.

Очевидці з місця події розповіли ТСН.ua, що на місці обстрілу сталась потужна пожежа, яку не можуть ліквідувати, щоб врятувати потерпілих.

"Мій брат ледь вижив. Там справжнє пекло. Медики не можуть врятувати людей через сильний вогонь. Є багато загиблих та людей, які отримали опіки", - розповіли очевидці.

Станом 18:00 відомо про 20 поранених, з них 9 у важкому стані.

Вже підтверджено, що двоє людей загинули.

Рятувальна операція триває.

Наразі площа пожежі в будівлі складає 10 тис. 300 квадратних метрів.

До гасіння залучено 115 осіб та 20 одиниць техніки ДСНС.

До місця пожежі слідує пожежний потяг Укрзалізниці та МОГ ДСНС України.

"Росія продовжує спрямовувати своє безсилля на звичайних людей"

"Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити. Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів", - прокоментував трагедію президент України Володимир Зеленський.

Зеленський додав, що Росія продовжує спрямовувати своє безсилля на звичайних громадян.

"Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно", - прокоментував український президент.

У Кременчуці ракета влучила в ТРЦ з тисячею людей: є поранені та загиблі

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