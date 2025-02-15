Удар російського дрона по ЧАЕС: що відомо про наслідки та який радіаційний фон

Рятувальники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків удару російського дрона по ЧАЕС. Наразі радіаційний фон не перевищує допустимих значень.

Про це повідомив голова ДСНС Андрій Даник.

Триває ліквідація наслідків ворожого удару по ЧАЕС

"Горіння утеплювача не спостерігається, верхолази проводять роботи з часткового розкривання конструкцій укриття та заповнення пустот вогнегасними речовинами", — зауважив він.

Додається, що роботу фахівців ДСНС ускладнює мінусова температура, сніг та обледеніння конструкції. Рятувальники працюють безпосередньо ззовні захисної конструкції — на висоті понад 100 метрів.

"Постійно здійснюється моніторинг стану повітря. Радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищує допустимих значень", — завершили у відомстві.

Нагадаємо, вночі безпілотник РФ вдарив по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. У разі пошкодження саркофага є загроза значного підвищення радіаційного фону, і лише тільки в Україні.

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