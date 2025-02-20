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Удар російського КАБа по багатоповерхівці у Херсоні: зросла кількість жертв

Удар російського КАБа по багатоповерхівці у Херсоні: зросла кількість жертв

Удар КАБами по Херсону / Фото: Роман Мрочко

Росія вбила ще одну цивільну людину.

Рятувальники дістали з-під завалів підʼїзду багатоповерхівки, в який поцілив російський КАБ, тіло ще однієї загиблої людини. Це чоловік.

Про це повідомив  олова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Нині відповідні служби встановлюють особу загиблого. Мої співчуття рідним і близьким", – написав він.

Раніше йшлося про те, що надзвичайники розбирають завали в багатоповерхівці, в яку уночі влучила керована авіабомба. Під руїнами можуть бути люди, зокрема мама двох близнят, яких вдалося визволити невдовзі після "прильоту."

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