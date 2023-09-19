Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Удар "Шахедами" по Львову: рятувальники гасять масштабну пожежу

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
703
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Удар "Шахедами" по Львову: рятувальники гасять масштабну пожежу

Пожежа у Львові після удару дронами / Фото: ДСНС

У Львові триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

У ніч проти 19 вересня у Львові та області пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки було зруйновано складське приміщення. За попередньою інформацією, у напрямку області летіло 18 дронів.   

Надзвичайники все ще гасять масштабну пожежу, що виникла внаслідок атаки "Шахедами".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Потужна атака на Львів! Загиблий! Масштабна пожежа!"

Так, пожежу складських будівель локалізовано на загальній площі 9 тис. 400 кв.м. Ліквідація загорання триває. 

Внаслідок атаки загинула одна людина. Ще дві особи постраждали, одну з них – госпіталізували.

Нагадаємо, з'явилися перші фото наслідків удару по Львову.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
703
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація