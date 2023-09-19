Удар "Шахедами" по Львову: рятувальники гасять масштабну пожежу

У ніч проти 19 вересня у Львові та області пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки було зруйновано складське приміщення. За попередньою інформацією, у напрямку області летіло 18 дронів.

Надзвичайники все ще гасять масштабну пожежу, що виникла внаслідок атаки "Шахедами".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Потужна атака на Львів! Загиблий! Масштабна пожежа!"

Так, пожежу складських будівель локалізовано на загальній площі 9 тис. 400 кв.м. Ліквідація загорання триває.

Внаслідок атаки загинула одна людина. Ще дві особи постраждали, одну з них – госпіталізували.

Нагадаємо, з'явилися перші фото наслідків удару по Львову.

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