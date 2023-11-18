Росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками.
Окупаційна армія Росії 17 листопада завдала удару по Запорізькій області дронами типу "Shahed". Внаслідок атаки сталося загоряння двох будівель, одна з яких розташована на території обʼєкту інфраструктури.
Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
Прибувши на місце події, надзвичайники оперативно ліквідували займання на загальній площі 250 кв.м.
Також, впродовж доби внаслідок ворожих обстрілів в селі Новоданилівка Пологівського району сталася пожежа в приватному домоволодінні. Рятувальники ліквідували загоряння літньої кухні та надвірної споруди на площі 100 кв.м.
Жертви та постраждалі внаслідок атаки відсутні.
Всього від ГУ ДСНС для ліквідації пожеж і надання допомоги залучалося 70 рятувальників та 14 одиниць техніки.
Нагадаємо, у ніч проти 18 листопада в Одеському районі було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури – фото.
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