Окупаційна армія Росії 17 листопада завдала удару по Запорізькій області дронами типу "Shahed". Внаслідок атаки сталося загоряння двох будівель, одна з яких розташована на території обʼєкту інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Прибувши на місце події, надзвичайники оперативно ліквідували займання на загальній площі 250 кв.м.

Удар "Шахедами" по Запоріжжю 17 листопада

Удар "Шахедами" по Запоріжжю 17 листопада

Удар "Шахедами" по Запоріжжю 17 листопада

Удар "Шахедами" по Запоріжжю 17 листопада

Також, впродовж доби внаслідок ворожих обстрілів в селі Новоданилівка Пологівського району сталася пожежа в приватному домоволодінні. Рятувальники ліквідували загоряння літньої кухні та надвірної споруди на площі 100 кв.м.

Жертви та постраждалі внаслідок атаки відсутні.

Всього від ГУ ДСНС для ліквідації пожеж і надання допомоги залучалося 70 рятувальників та 14 одиниць техніки.

Нагадаємо, у ніч проти 18 листопада в Одеському районі було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури – фото.

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