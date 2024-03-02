Удар "Шахедом" по багатоповерхівці в Одесі: генпрокурор відповів, скільки людей може бути під завалами

Під завалами житлового будинку можуть бути люди.

Російська терористична армія у ніч проти 2 березня атакувала багатоповерховий житловий будинок в Одесі. Наразі відомо про 3 загиблих, серед яких маленька дитина. Під завалами ще можуть залишатися до 12 осіб.

Про це в етері телемарафону повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

Генеральний прокурор зазначив, що російські терористи ударами по житлових будинках здійснюють політику геноциду українського народу.

Станом на зараз відомо, що під завалами багатоповерхівки в Одесі можуть перебувати від 10 до 12 людей. Їх шукають рятувальники.

"Зараз, за деякою інформацією, під завалами можуть знаходитись від 10 до 12 людей. З ними не можуть вийти на зв'язок. Інформація перевіряється. Щойно була хвилина тиші для того, щоб почути, чи є заклик про допомогу", - пояснив Андрій Костін.

Удар "Шахедом" по багатоповерхівці в Одесі

У ніч проти 2 березня російська терористична армія атакувала іранськими "Шахедами" Одеську область. Окупанти запустили по регіону 8 дронів, з яких 7 вдалось збити.

Один із "Шахедів" вдарив по житловому будинку в Одесі. Наразі відомо про 3 загиблих, серед яких є маленький хлопчик. В Одесі 3 березня оголосили День жалоби за жертвами російських терористів.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що атака була ущільнена, а дрони маневрували між житловими будинками.

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