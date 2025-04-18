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- Війна
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Удар відплати за Суми: супутникові фото підтвердили ураження російської казарми
Фотографія з супутника також підтверджує точну геолокацію пошкодженої казарми.
Супутниковий знімок підтвердив влучання українських дронів у казарму російської 112-ї гвардійської ракетної бригади в місті Шуя Івановської області РФ, яка вдарила балістикою по Сумах у Вербну неділю.
Про це повідомили в російській службі «Радіо Свобода».
Наслідки влучання видно на супутникових знімках, які було зроблено 4 і 17 квітня.
Як повідомлялося раніше, по розташованій за 700 кілометрів від України базі 112-ї ракетної бригади було завдано двох ударів дронами, 16 і 17 квітня.
Фотографія з супутника також підтверджує точну геолокацію пошкодженої казарми. Раніше її вдалося встановити завдяки відео, знятому військовими після удару.
Раніше ГУР Міноборони встановило, що два балістичні удари по Сумах були завдані ракетами типу «Іскандер-М» / KN-23, випущеними з території Воронезької та Курської областей Росії.
Ударів завдали розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад збройних сил країни-агресора.
Нагадаємо, Сили оборони України також уразили пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії РФ, яка 13 квітня, у Вербну неділю, завдала ракетного удару по місту Суми.