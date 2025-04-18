Удар відплати за Суми: супутникові фото підтвердили ураження російської казарми

Атака українських дронів / © ТСН.ua

Реклама

Супутниковий знімок підтвердив влучання українських дронів у казарму російської 112-ї гвардійської ракетної бригади в місті Шуя Івановської області РФ, яка вдарила балістикою по Сумах у Вербну неділю.

Про це повідомили в російській службі «Радіо Свобода».

Наслідки влучання видно на супутникових знімках, які було зроблено 4 і 17 квітня.

Реклама

Супутникове фото ракетної бригади в Шуї від 4 квітня / © Радіо Свобода

Супутникове фото ракетної бригади в Шуї від 17 квітня / © Радіо Свобода

Як повідомлялося раніше, по розташованій за 700 кілометрів від України базі 112-ї ракетної бригади було завдано двох ударів дронами, 16 і 17 квітня.

Фотографія з супутника також підтверджує точну геолокацію пошкодженої казарми. Раніше її вдалося встановити завдяки відео, знятому військовими після удару.

Казарма російської ракетної бригади в Шуї / © Радіо Свобода

Раніше ГУР Міноборони встановило, що два балістичні удари по Сумах були завдані ракетами типу «Іскандер-М» / KN-23, випущеними з території Воронезької та Курської областей Росії.

Ударів завдали розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад збройних сил країни-агресора.

Нагадаємо, Сили оборони України також уразили пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії РФ, яка 13 квітня, у Вербну неділю, завдала ракетного удару по місту Суми.