Удар з HIMARS по ППО на Бєлгородщині: в ISW проаналізували заяви росіян

Знищені російські системи були розташовані приблизно за 60 км від нинішньої лінії фронту на півночі Харківщини.

Українські війська 1 або 2 червня, ймовірно, із застосуванням американських систем HIMARS завдали удару по батареї російської ППО С-300/400 у Бєлгородській області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На опублікованих 3 червня геолокаційних кадрах зафіксован дві знищені пускові установки та пошкоджений командний пункт С-300/400 у полі на схід від Кисельово (на північ від Бєлгорода).

Також читайте Україна вдарила HIMARS по РФ за кілька годин після дозволу США: потужне відео наслідків

Російські джерела широко припускали, що ЗСУ застосували для атаки надані США системи HIMARS, однак українські офіційні особи ще не прокоментували цей удар.

Повідомляється, що система С-300/400 була розташована приблизно за 60 км від нинішньої лінії фронту на півночі Харківщини та понад 80 км від обласного центру, що перебуває в радіусі дії HIMARS, але перевищує радіус дії інших систем РСЗВ, які використовують українські війська для ударів по Бєлгородській області.

Читайте провідні новини дня:

Джерела в РФ дедалі частіше стверджують, що українські війська використовують HIMARS для ударів по Бєлгородській області після того, як США частково зняли обмеження на можливість України використовувати надану ними зброю для ударів по військових цілях у прикордонних російських районах, які межують із Харківщиною.

"Російські джерела, ймовірно, продовжуватимуть характеризувати будь-який успішний удар у Бєлгородській області як удар HIMARS, незалежно від використовуваної системи", – припустили в ISW.

Нагадаємо, напередодні видання Forbes повідомило, що після дозволу США на удари по території РФ українські війська влаштували атаку з HIMARS по Бєлгороду за десятки кілометрів від кордону.

Згодом про це заявляли і в російських пабліках.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Харкову не буде спокою до кінця війни! Що означає зняття вето на удари по Росії західною зброєю?

Читайте також: