Удар з HIMARS по ППО на Бєлгородщині: військовий експерт назвав наслідки для окупантів

Збройні сили України 1 або 2 червня, ймовірно, із застосуванням американських систем HIMARS завдали удару по батареї російської ППО С-300/400 у Бєлгородській області.

Полковник запасу СБУ та експерт з військової контррозвідки Михайло Притула в ефірі "Еспресо" розповів про наслідки удару для росіян.

"Я спостерігав, як учора знищили С-300/400, що стояли десь за Бєлгородом і, певно, з того комплексу вони пускали ракети по Харкову. Я думаю, що це вже їх зупинить, бо основним знаряддям руйнування Харкова якраз були зенітні ракети С-300, яких у них багато, але старих ракет. Вони найперше проєктуватись із варіантом стрільби в режимі "земля - земля", відповідно вони їх застосовують – точність невелика, але для того, щоб тероризувати населення вони підходять", - пояснив експерт.

Військовий експерт також зазначив, що після знищення зенітно-ракетних комплексів тактика окупаційних військ РФ зміниться.

"... тепер буде досить важко (окупантам - ред.) завдяки західній високотехнологічній зброї їм щось робити з Харковом, тому що вони не зможуть підтягнути ні трьохсоті, ні чотирьохсоті комплекси, вони не зможуть підтягнути пускові установки, у них залишиться тільки один варіант дій – це Шахеди й крилаті ракети, які теж, до речі, виготовляли у Харкові", - резюмував полковник запасу СБУ.

Нагадаємо, за даними BILD, ЗСУ, ймовірно, готуються до атаки по Кримському мосту.

Читайте також провідні новини дня: