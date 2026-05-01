Удар за 1700 км: ЗСУ вразили елітні Су-57 і Су-34 на російському аеродромі

Літак Су-34. / © Вікіпедія

Реклама

Українські Сили оборони ще 25 квітня уразили кілька російських винищувачів Су-57 та Су-34. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Літаки окупаційної армії було уражено на аеродромі Шагол у Челябінській області. Він розташований на відстані близько 1700 км від держкордону України.

Реклама

"Воїнами Сил безпілотних систем ЗСУ було уражено декілька винищувачів Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34", — наголосили у Генштабі.

Новина доповнюється

Новини партнерів