Удар за 1700 км: ЗСУ вразили елітні Су-57 і Су-34 на російському аеродромі
Українські Сили оборони ще 25 квітня уразили кілька російських винищувачів Су-57 та Су-34. Ступінь пошкоджень уточнюється.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Літаки окупаційної армії було уражено на аеродромі Шагол у Челябінській області. Він розташований на відстані близько 1700 км від держкордону України.
"Воїнами Сил безпілотних систем ЗСУ було уражено декілька винищувачів Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34", — наголосили у Генштабі.
Новина доповнюється
