ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1190
Час на прочитання
1 хв

Удар за 1700 км: ЗСУ вразили елітні Су-57 і Су-34 на російському аеродромі

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Літак Су-34. / © Вікіпедія

Українські Сили оборони ще 25 квітня уразили кілька російських винищувачів Су-57 та Су-34. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Літаки окупаційної армії було уражено на аеродромі Шагол у Челябінській області. Він розташований на відстані близько 1700 км від держкордону України.

"Воїнами Сил безпілотних систем ЗСУ було уражено декілька винищувачів Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34", — наголосили у Генштабі.

Новина доповнюється
Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie