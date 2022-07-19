Удару завдали з авіації, загинула щонайменше одна людина: що відомо про обстріл центра Краматорська

Ударів по центру Краматорська російські окупанти завдали авіаційними ракетами.

Як повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, станом на 13:30 19 липня відомо про щонайменше одного загиблого цивільного.

"Гучні вибухи у Краматорську: росіяни вдарили по центральній частині міста. За попередньою інформацією - авіаційними ракетами. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного. У житлових багатоповерхівках, які опинилися в епіцентрі удару, зчинилися пожежі. Рятувальники ДСНС, що прибули на місце, ліквідують пожежі та надають допомогу людям", - написав він.

Варто зазначити, раніше міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що окупанти вдень 19 липня вдарили по центру міста. Також вранці 19 липня загарбники завдали ракетних ударів по заводах Краматорська, 18 липня під ворожим вогнем також була промзона міста.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 146-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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