Удар ЗСУ по аеродромах в Луганську та Бердянську: у ССО підтвердили атаку та заявили про знищення 9 вертольотів та ППО

Українські військові завдали комбінованого удару по аеродромах окупантів в Луганську та Бердянську, де військові РФ зосередили вертольоти, якими завдавали ударів по лінії фронту.

Інформація про це з’явилася на сторінці “Ніколаєвський Ваньок”.

За словами блогера, на аеродромі в Бердянську окупанти зосередили великий вертолітний парк Ка-52, Мі-8, Мі-28 та Мі-24. Загалом там було до 30 одиниць льотної техніки.

Росіяни захищали летовище установками “Панцир С1/С2”, БУК М3, РЛС та ТЕРЕК. Проте захистити аеродром вони не змогли. Оскільки “прильот” був по складу авіаційної зброї, після чого відбулася детонація. Пошкоджені, попередньо, до 10 одиниць вертольотів - деякі з них знищені повністю.

Крім того, пошкодження отримав “Панцир С2” - його особистий склад також відправився на “концерт до Кобзона”.

Згодом удар по аеродрому підтвердили в Силах спеціальних операцій ЗСУ. Там відзвітували про успішну операцію DRAGONFLY.

“Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів. Зазначену інформацію було перевірено та отримано підтвердження. Координати та необхідні дані передано для ураження підрозділам Сил оборони. У результаті нанесення вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти понесли значні втрати”, - розповіли в ССО.

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

дев’ять гелікоптерів різних модифікацій;

спеціальна техніка, яка перебувала на аеродромах;

пускова установка ППО;

склад боєприпасів;

пошкоджено злітні смуги аеродромів.

“Склад боєприпасів у Бердянську детонував до четвертої ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку. Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів”, - додали в ССО.

Нагадаємо, що окупанти ниють після атаки ЗСУ по Бердянську і Луганську. Вони називають цей удар одним з найпотужніших за весь період повномасштабної війни.

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