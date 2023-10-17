Удар ЗСУ по аеродрому в Луганську: знищено гелікоптери, обладнання та склад боєприпасів (список)

Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими, тіла окупантів досі дістають з-під завалів.

Внаслідок ранкової "бавовни" у Луганську знищені російські гелікоптери та обладнання. Детонувало до 11-ї ранку.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram 17 жовтня, коментуючи подробиці удару по Луганську.

"Вночі на об’єктах військової інфраструктури російських окупантів у Луганську пролунали потужні вибухи. Детонація тривала до 11-ї ранку. Ворожа техніка дислокувалась на Луганському авіаційному ремонтному заводі та на летовищі колишнього Луганського вищого авіаційного училища військових штурманів, так званого ВВАУШ", - написав він.

Тож, 17 вересня у Луганську та Бердянську знищено:

дев’ять гелікоптерів різних модифікацій;

спеціальна техніка, яка розташовувалась на аеродромах;

пускова установка ППО;

склад боєприпасів;

пошкоджено злітні смуги аеродромів.

За даними Лисогора, втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів.

Голова Луганської ОВА зазначив, що російські вертольоти Мі-24, Мі-28 та Ка-52 активно використовуються росіянами на Луганщині під час обстрілів населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

У радянські часи місцевий авіаремонтний завод одним з перших оволодів технологіями ремонту та модернізації двигунів. Окупанти та їхні місцеві посіпаки з весни поточного року почали вихвалятись успіхами у цій галузі.

Так, 5 квітня окупанти провели на згаданому заводі перше, за їхніми словами, з 2014 року стендове випробування двигуна, у а в червні туди набрали робітників.

Наприкінці вересня пропагандистські ЗМІ хизувалися нарощуванням виробництва на заводі на 20%.

"Вони навіть переобладнали для власних потреб музей авіаційної техніки, розташований на території заводу. Про це свідчать супутникові знімки, зроблені нещодавно. Може, хотіли сховатись серед експонатів?! Як закономірний результат, жителі області змогли сьогодні бачити та чути святковий салют на честь високих трудових досягнень окупантів Луганська", - резюмував Лисогор.

Нагадаємо, вночі проти 17 жовтня 2023 року ЗСУ атакували гелікоптери та обладнання аеродромів поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська.

Тим часом окупанти ниють після атаки ЗСУ по Бердянську і Луганську. Вони називають цей удар одним з найпотужніших за весь період повномасштабної війни.

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