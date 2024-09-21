Удар ЗСУ по арсеналу в Тверській області РФ: які запаси окупантів вдалося знищити

На складі в Торопці Тверської області, який Сили оборони України уразили 18 вересня, були ракети "Іскандер" та могли бути північнокорейські KN-23.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "КИЇВ24".

107-й арсенал ГРАУ у Тверській області — це найбільший арсенал за площею та кількістю об’єктів для зберігання зброї. Водночас він був одним із п’яти найбільших на європейській частині РФ за показником наповненості відповідної номенклатури.

"На цьому складі розміщувалися балістичні ракети “Іскандер” російського виробництва. Також була інформація, що там розміщувались й KN-23 — це балістичні ракети, які є точною копією "Іскандерів", але вже північнокорейського виробництва. Цілком можливо, що вони там знаходилися. Росіяни їх там зберігали для подальшого використання згідно з їх планами терористичних ударів по тилу України", – зазначив Коваленко.

Нагадаємо, експерт висловив найбільш раціональну версію того, що саме прилетіло по складу в Торопці Тверської області. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп упевнений, що для вибуху було достатньо навіть незначного боєприпасу, який запустив ланцюгову реакцію.

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