Удар ЗСУ по окупантах у Макіївці: NYT назвало це ганьбою для Путіна

Росія зазнала в Макіївці однієї з найбільших втрат за один епізод війни.

Один із найсмертельніших ударів з боку ЗСУ по розташуванню окупантів у Макіївці є ганьбою для президента Росії Володимира Путіна та однією з найбільших втрат РФ за один епізод війни.

Про це йдеться у статті видання The New York Times.

Автори матеріали звертають увагу на незвичність заяви російського Міноборони про начебто "63 загиблих" під час атаки в Макіївці. Адже країна-агресорка зазвичай не визнає свої серйозні втрати на фронті.

Проте, як йдеться у статті, "не можна перевірити незалежно" ні твердження Росії про кількість втрат, ні заяви України про ліквідацію близько 400 окупантів. Проте наголошується, що "навіть найменша кількість була б однією з найбільших втрат Росії за один епізод війни і ганьбою для Путіна", який неодноразово обіцяв виправити кричущі помилки та недоліки в армії.

У матеріалі також повідомляються, що російські блогери-пропагандисти та деякі чиновники звинувачують у цьому провалі російських військових. Адже саме вони віддали наказ про розміщення загарбників у одному місці в межах досяжності артилерії ЗСУ та ще й поруч зі складом боєприпасів. Російські засоби масової пропаганди також писали, що "активне використання мобільних телефонів новоприбулими військовослужбовцями" було основною причиною нападу, що допомогло українським силам точно визначити їх місце перебування.

Більше того, лідер прокремлівської партії "Справедливая Россия" у Держдумі РФ Сергій Миронов закликав притягнути до кримінальної відповідальності всіх винних, "у погонах вони чи без".

Видання також наводить заяви російського терориста Ігоря Гіркіна. Він повідомляв, що ПТУ в Макіївці (де булирозташовані окупанти) було майже повністю знищене через детонацію боєприпасів разом з усією військовою технікою, яка стояла поруч "без жодної ознаки маскування".

Старша наукова співробітниця RAND Corporation Дара Массікот звернула увагу на те, що представники РФ "зазвичай не надають таку інформацію після великої поразки, що вказує на те, що вони хочуть контролювати наратив про цю подію".

Що відомо про знищення окупантів у Макіївці

ЗСУ за допомогою систем HIMARS у ніч проти 1 січня знищили будівлю колишнього ПТУ в окупованій Макіївці, де перебували російські військові. Більшість із них були мобілізованими бійцями.

За даними Міноборони РФ, під час удару по окупантах були ліквідовані 63 з них. Проте за оцінками українських військових експертів, там могли загинути близько 400 загарбників. У Генштабі ЗСУ не назвали точну кількість втрат ворога в живій силі, проте повідомили про знищення та пошкодження до 10 одиниць військової техніки різних типів.

За словами військового аналітика Олексія Гетьмана, що військове керівництво окупантів допустило помилку, зосередивши у переобладнаному на казарму гуртожитку ПТУ в Макіївці велику кількість мобілізованих та ще й поряд з військовою технікою і боєприпасами.

Тепер російське Міноборони намагається звинуватити у знищенні сотень окупантів чиновників так званої "ДНР" та самих "мобіків".

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