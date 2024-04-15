Удар ЗСУ по окупантах в Луганську: у Мережі показали супутникові фото наслідків

У тимчасово окупованому Луганську 13 квітня пролунали потужні вибухи. Речник Повітряних сил Ілля Євлаш підтвердив, що ЗСУ блискавично відпрацювали операцію по ураженню пункту управління російських окупантів. За його словами, були ліквідовані особовий склад та техніка противника.

"Ми знаємо, що наші Повітряні сили отримали від наших партнерів ракети SCALP та Storm Shadow, які зараз ефективно застосовуються. У тому числі вчора ви могли бачити одну із блискучих тонких операцій, коли наші пілоти вразили пункт управління на Луганщині", - сказав Євлаш.

Видання "Схеми" показало супутникові знімки Planet Labs наслідків авіаудару по "Луганському машинобудівному заводу-100"

На знімках, зокрема видно, що значно постраждала щонайменше одна будівля заводу.

Наслідки удару ЗСУ по окупантах в Луганську / Фото: Telegram / Схеми

Наслідки удару ЗСУ по окупантах в Луганську / Фото: Telegram / Схеми

Журналісти проєкту "Донбасс Реалии" за допомогою відео також встановили, що уражено було саме підприємство "Луганський машинобудівний завод-100". Удар по заводу також підтвердило джерело журналістів у Луганську і повідомило, що на цьому машинобудівному підприємстві ремонтували російську військову техніку, там перебував особовий склад армії РФ.

Нагадаємо, у Бердянську 15 квітня пролунали вибухи. Пабліки пишуть про "приліт" двох ракет (мапа).

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