Удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту у Криму: супутникове фото через три місяці після атаки

У Мережі показали супутникове фото штабу Чорноморського флоту РФ через три місяці після удару ЗСУ.

Штаб Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі після ракетного удару ЗСУ 22 вересня – досі у руїнах. Окупанти не розпочинали ремонт будівлі. Водночас вцілілу частину, ймовірно, ще можуть використовувати росіяни.

Про це в соцмережі Х (Twitter) повідомив OSINT-аналітик MT Anderson.

"Мені було цікаво дізнатися, чи розпочався якийсь ремонт у штаб-квартирі ЧФ, але, схоже, нічого не було зроблено. Навколо нього припарковано багато машин, цікаво, чи використовуються ще якісь частини?" – йдеться у дописі.

Штаб Чорноморського флоту у Криму через три місяці після атаки / Фото: OSINT-аналітик MT Anderson

На супутниковому фото видно, що будівля штабу ЧФ РФ стоїть без даху, а один із корпусів – зруйнований практично вщент. Станом на 20 грудня російські терористи навіть не розпочали ремонтних робіт через три місяці після ракетного удару.

Ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі

22 вересня 2023 року по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі завдано ракетного удару. У Міноборони РФ заявили, що внаслідок удару пошкоджено історичну будівлю.

ЗСУ офіційно підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту Росії.

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі 22 вересня став наслідком кропіткої роботи Сил спеціальних операцій і Повітряних сил. Для атаки на штаб Чорноморського флоту РФ були використані ракети Storm Shadow

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки в Севастополі ліквідовано щонайменше 9 осіб. Також поранення отримали 16 осіб, серед них – російські генерали.

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