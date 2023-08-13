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Удар ЗСУ по складу окупантів в Олешках – у Мережі з'явилося відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Удар ЗСУ по складу окупантів в Олешках – у Мережі з'явилося відео

Склад окупантів в Олешках / Фото: скриншот

ЗСУ атакували скупчення ворога на Херсонщині.

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині у ніч проти 13 серпня стався потужний "прильот" по базуванню окупантів, де перебувала техніка та велика кількість боєкомплекту.   

Відео з місця удару опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

Як пишуть місцеві телеграм-канали, в Олешках було знищено два склади з БК, а також є влучання по скупченню окупантів. 

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк коротко прокоментувала "бавовну" в Олешках.

"По-перше, ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, а по-друге – це просто унікальна ніч, "зорепад Персеїди", - сказала вона.

Нагадаємо, Гуменюк розповіла, як окупанти реагують на інформацію про рейди ЗСУ на лівий берег.

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Дата публікації
Перегляди
1133
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