Удар ЗСУ по складу окупантів в Олешках – у Мережі з'явилося відео

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині у ніч проти 13 серпня стався потужний "прильот" по базуванню окупантів, де перебувала техніка та велика кількість боєкомплекту.

Відео з місця удару опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

Як пишуть місцеві телеграм-канали, в Олешках було знищено два склади з БК, а також є влучання по скупченню окупантів.

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк коротко прокоментувала "бавовну" в Олешках.

"По-перше, ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, а по-друге – це просто унікальна ніч, "зорепад Персеїди", - сказала вона.

Нагадаємо, Гуменюк розповіла, як окупанти реагують на інформацію про рейди ЗСУ на лівий берег.

Читайте також: