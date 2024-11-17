Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Удар по Києву: з'явилися фото наслідків атаки

Дата публікації
Перегляди
8910
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Удар по Києву: з'явилися фото наслідків атаки

За попередніми даними, минулося без жертв.

Сьогодні, 17 листопада, росіяни атакували Київ ракетами та "Шахедами".

Влада повідомила про наслідки ворожого удару.

Внаслідок комбінованого ракетно-дронового удару по Києву в Печерському районі столиці сталось загоряння покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку. Зафіксовано часткове руйнування покрівлі.

Пошкоджено квартиру на п'ятому поверсі.

©

За словами очільника КМВА Сергія Попка, виявлено одну потерпілу, яку передали бригаді швидкої допомоги.

У ДСНС повідомили, що зі столичної п'ятиповерхівки було евакуйовано 30 осіб.

"До ліквідації пожежі залучались 12 вогнеборців, а також три одиниці техніки", - йдеться у повідомленні.

©

У Голосіївському районі уламок ворожої ракети впав поблизу супермаркету "Сільпо". Попередньо, руйнувань та постраждалих немає. 

У Деснянському районі сталося падіння уламків попередньо БпЛА на відкритій місцевості. А також - на дах недобудови сталось падіння уламків БПЛА. 

У Дніпровський районі, на Русанівці, уламки БпЛА впали на зелену зону парку та, ймовірно, у водойму. Наразі без руйнувань та постраждалих.

Нагадаємо, цієї ночі після 3:00 росіяни підняли в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Наразі в Україні оголошена повітряна тривога. Польща підняла бойову авіацію.

В Україні через масовану атаку, яку сьогодні Росія влаштувала по Україні, запроваджуються екстрені відключення світла.

Читайте також:

Наступна публікація