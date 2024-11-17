Удар по Києву: з'явилися фото наслідків атаки

За попередніми даними, минулося без жертв.

Сьогодні, 17 листопада, росіяни атакували Київ ракетами та "Шахедами".

Влада повідомила про наслідки ворожого удару.

Внаслідок комбінованого ракетно-дронового удару по Києву в Печерському районі столиці сталось загоряння покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку. Зафіксовано часткове руйнування покрівлі.

Пошкоджено квартиру на п'ятому поверсі.

За словами очільника КМВА Сергія Попка, виявлено одну потерпілу, яку передали бригаді швидкої допомоги.

У ДСНС повідомили, що зі столичної п'ятиповерхівки було евакуйовано 30 осіб.

"До ліквідації пожежі залучались 12 вогнеборців, а також три одиниці техніки", - йдеться у повідомленні.

У Голосіївському районі уламок ворожої ракети впав поблизу супермаркету "Сільпо". Попередньо, руйнувань та постраждалих немає.

У Деснянському районі сталося падіння уламків попередньо БпЛА на відкритій місцевості. А також - на дах недобудови сталось падіння уламків БПЛА.

У Дніпровський районі, на Русанівці, уламки БпЛА впали на зелену зону парку та, ймовірно, у водойму. Наразі без руйнувань та постраждалих.

Нагадаємо, цієї ночі після 3:00 росіяни підняли в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Наразі в Україні оголошена повітряна тривога. Польща підняла бойову авіацію.

В Україні через масовану атаку, яку сьогодні Росія влаштувала по Україні, запроваджуються екстрені відключення світла.

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