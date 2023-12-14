Ударами "Кинджалів" Росія втілила концепцію стратегічної невизначеності – експерт

На жаль, українцям доведеться мати справу з тим, що росіяни будуть постійно проводити такі масовані атаки, вважає Іван Киричевський.

Російські МіГ-31К з гіперзвуковими ракетами "Кинджал" є інструментами стратегічної невизначеності.

Про це розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський у етері "Еспресо" 14 грудня. Він закликав не ігнорувати тривоги, які сигналізують про зльоти цих літаків, і підготуватися до можливих наслідків.

"На жаль, це таке щось новеньке від московсько-фашистського окупанта. Перший висновок, який з цього випливає, скажімо так, якщо хтось знову запропонує: а давайте ми під час зльотів МіГ-31К будемо просто зонувати тривогу, щоб не паралізувати життя всієї країни – це як висловлювання матюками на світських заходах", – сказав Киричевський.

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Як розповів експерт, так звані російські воєнні теоретики заявляли, що для них МіГ-31К з "кинджалами" мають бути інструментами стратегічної невизначеності.

"Власне вони навіть оцю концепцію стратегічної невизначеності втілили сьогодні, коли здавалось би спочатку там навіть дві були хибні тривоги, а потім два підряд пуски ракет. Скажімо так, треба повністю дочекатися всіх даних від Повітряних сил, бо можливо масштаб збитку більший", – прокоментував він вибухи на Хмельниччині.

Військовий експерт підкреслив, що ворог раніше не практикував такі масові зльоти МіГів та пуски "Кинджалів".

"Можливо вдруге чи втретє росіяни цілили "Кинджалами" й по об'єктах на заході нашої країни. Бо були заяви від Повітряних сил, що там Луцьк - Рівне, що там летить високошвидкісна повітряна ціль. На жаль, нам доведеться мати справу з тим, що росіяни будуть постійно проводити такі масовані атаки", – підсумував Киричевський.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що окупанти 14 грудня атакували Україну ракетами "Кинджал".

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