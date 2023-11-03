Удари дронами по Харкову: Терехов назвав місця "прильотів" та показав руйнування

В одному з районів Харкова запровадили аварійний режим відключення електроенергії.

Внаслідок атаки російськими безпілотниками по Харкову в ніч проти 3 листопада була серйозно пошкоджена будівля одного з навчальних закладів, є влучання в СТО, гуртожиток, завдано шкоди житловим будинкам.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, який опублікував у Мережі фото руйнувань.

Внаслідок нічних російських атак серйозно постраждала будівля одного з навчальних закладів Харкова. Щоб працівники ДСНС могли розібрати завали будівлі зсередини, фахівці зараз знімають контактну мережу, відповідно на певний час буде зупинений рух трамваю №27 на цій ділянці.

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"Інженерні комунікації не пошкоджені, але до усунення певних труднощів у частині Основʼянського району працюватиме аварійний режим відключення електроенергії", – зауважив Терехов.

Також є влучання по СТО та гуртожиток, у якому проживали переселенці. Чимало шкоди завдано житловим будинкам. Міський голова анонсував ремонти дахів поряд з місцями "прильотів".

Щодо постраждалих, то по допомогу звернулося кілька людей, які перебувають у стані стресу. Поранень у них немає. Лікарі надають необхідну психологічну допомогу.

Руйнування в Харкові після атаки безпілотниками / Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

Руйнування в Харкові після атаки безпілотниками / Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

Руйнування в Харкові після атаки безпілотниками / Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

Атака БПЛА по Харкову – що відомо

В ніч проти 3 листопада окупанти влаштували масовану атаку 10 дронами-камікадзе по Харкову та передмістю. Ворог влучив по цивільній інфраструктурі. Внаслідок атаки горіли гаражі, автомобілі, пошкоджений навчальний заклад, були пожежі в житловому будинку, на СТО та в адмінбудівлі.

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