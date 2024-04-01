Удари КАБами по Харкову: зафіксовані руйнування будинків, горів транспорт (фото)

Ворог також уночі вдарив безпілотниками Shahed по Чугуєву.

Внаслідок атаки КАБами по Харкову 31 березня горів транспорт, є руйнування будівель освітньої установи, гуртожитку та житлового будинку.

Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив 1 квітня.

Так, о 22:28 у Харкові внаслідок російських ударів керованими авіабомбами горіли два автобуси, вантажівка та легкове авто. Було частково зруйновано будівлю освітньої установи, пошкоджено дах гуртожитку та житловий будинок. Минулося без постраждалих.

Поліція і прокурори працюють на місцях ударів КАБами по Харкову / Фото: Харківська обласна прокуратура

Поліція і прокурори працюють на місцях ударів КАБами по Харкову / Фото: Харківська обласна прокуратура

Окрім обласного центру, російські війська протягом 31 березня обстріляли близько 15 населених пунктів Харківщини. Під артилерійським та мінометним вогнем перебували Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Козача Лопань, Огірцеве, Харків, Борщова, Вовчанськ, Петропавлівка, Котлярівка, Чернещина, Першотравневе.

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Зокрема, під час вечірнього обстрілу села Козача Лопань Харківського району убла пошкоджена будівля установи. Постраждалих немає.

Також увечері в селі Борова Ізюмського району в результаті атаки КАБ було пошкоджено пам'ятник "Воїнам Другої Світової війни", фасад будівлі установи та авто. Там минулося без постраждалих.

Близько 01:00 понеділка окупанти вдарили дронами Shahed по Чугуєву. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 31 березня російські загарбники двічі атакували Харків, лунали вибухи. Внаслідок ударів у Шевченківському районі міста було пошкоджено житловий будинок, водогін.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росія обстріляла Харків. Ворог поцілив по житловій забудові

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