Удари по аеродрому "Саваслейка" дали результати: експерт оцінив, скільки МіГ-31К залишилось у РФ

Наразі ніде в світі не існує літаків, які могли б збивати балістичні ракети.

У росіян для ударів лишилося три МіГ-31К. Всі інші борти знищено чи пошкоджено внаслідок ударів по російських аеродромах.

Про це розповів авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап в ефірі КИЇВ24.

"Вчора було три удари "Кинджалами", сьогодні теж було три удари. Це свідчить про те, що в них залишилось три МіГ-31К [носіїв ракет "Кинджал" – ред.]. Тому що два наших удари по аеродрому "Саваслейка" дали результати. Може там є якісь МіГ-31К, які можна відремонтувати, але зараз їх всього три", – наголосив аналітик.

Костянтин Криволап зазначив, що збивати "Кинджали" можуть лише комплекси ППО, такі як Patriot або SAMP/T.

"Там, де б'є балістика і де в нас немає систем Patriot або SAMP/T, там не може бути такої ситуації, що воно [балістичні ракети – ред.] буде "якось збиватися" – воно буде падати куди падає", – зауважив експерт.

За його словами, заяви про нібито використання винищувачів F-16 для збиття балістичних ракет є безпідставними.

"Немає в світі таких літаків чи ракет класу "повітря-повітря", які могли б знищувати балістичні ракети. Крапка. Більше тут нема про що казати. Або в нас є Patriot та SAMP/T, і тоді ми збиваємо і "Кинджали", і "Іскандари-М" і всю іншу балістику. Якщо у нас їх нема, будуть влучання. Це треба абсолютно чітко розуміти", – підкреслив Костянтин Криволап.

Нагадаємо, минулого тижня ГУР атакувало російський аеродром "Саваслейка". Знищено та пошкоджено кілька літаків МіГ-31К/І та Іл-76.

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