Удари по Антонівському мосту: Арестович розповів про ізоляцію театру воєнних дій

Російські війська не зможуть швидко відновити Антонівський міст у Херсоні. Та однак вони мають ще декілька переправ, це ненадовго.

Керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів в інтерв’ю "Фейгинlive" про поступову ізоляцію.

"Поступова, а не разова ізоляція театру бойових дій має власну логіку. Про подальші плани я поки що говорити не можу. Коли все здійсниться, я скажу. Окупанти йшли Антонівським мостом, йдуть через Каховську греблю, через залізничний міст, також перекинули понтони через Інгулець. Перекинули вони щонайменше 5-7 БТГ. На сьогодні, це багато", - зазначив він.

Інформацію про обстріл Антонівського мосту в ефірі всеукраїнського телемарафону підтвердила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. В результаті переправа стала непридатною для використання.

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