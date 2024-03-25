Удари по ЧФ і російських кораблях у Криму: В ISW оцінили ефект від атак

Останні атаки по ворогу в Криму ускладнюватимуть здатність російського флоту максимізувати його бойові можливості.

Українські війська в ніч проти 23 березня завдали удару по вузлу зв’язку Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі, вдарили по нафтобазі та принаймні частково пошкодили два десантні кораблі ЧФ. Ці удари надалі стримуватимуть росіян від передислокації кораблів до Севастополя та західної частини Чорного моря.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Генштаб ЗСУ 24 березня повідомив, що українські сили успішно завдали ударів по десантних кораблях ЧФ Росії "Ямал" та "Азов" класу "Ропуха", по центру зв’язку ЧФ і по кількох невизначених об’єктах інфраструктури флоту в Севастополі.

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Пов’язаний з Кремлем воєнний блогер стверджував, що під час удару українські війська запустили понад 40 ракет Storm Shadow і Neptune, ракет-приманок ADM-160 і безпілотників.

Опубліковані 24 березня геолокаційні кадри демонструють ракетний удар по центру зв'язку ЧФ, а супутникові зображення показують значні пошкодження будівлі.

Окрім того, російський опозиційний телеграм-канал Astra опублікував кадри нібито вибуху на нафтобазі в окупованому Гвардійському (на північний схід від Севастополя). В пабліку повідомили з посиланням на джерела, що в результаті удару безпілотника згоріли три цистерни з нафтопродуктами та склад.

Речник ВМС України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що кораблі "Ямал" та "Азов" отримали пошкодження, але поки що оцінка ступеню пошкоджень суден триває. Плетенчук зазначив, що ЧФ наразі має лише п'ять десантних кораблів і з них лише три залишаться боєздатними, якщо ця остання атака завдала серйозної шкоди "Ямалу" та "Азову".

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В Інституті нагадали свої попередні оцінки того, що внаслідок українських ударів ЧФ відвів деякі кораблі від своєї основної бази в Севастополі. Ці атаки також перешкодили здатності російського флоту діяти в західній частині Чорного моря.

Аналітики також вказали, що за нещодавніми повідомленнями українських офіційних осіб, інші бази ЧФ структурно поступаються базі в Севастополі. Тож росіяни все ще повинні виконувати деякі завдання, як-от перезавантаження ракетних систем "Калібр" на кораблі та підводні човни, у Севастополі, оскільки іншим базам бракує можливостей для роботи з такими ракетами.

"Останні українські удари по кораблях ЧФ, незалежно від ступеня завданої шкоди, ймовірно, продовжуватимуть стримувати російські сили від передислокації кораблів до Севастополя та західної частини Чорного моря та ускладнюватимуть здатність ЧФ максимізувати свої бойові можливості", – дійшли висновку в Інституті вивчення війни.

Зауважимо, 25 березня Плетенчук повідомив, що під час ударів по ворогу в Криму ЗСУ могли уразити ще один корабель ЧФ – "Іван Хурс".

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