Удари по Чорнобаївці: генерал Марченко пояснив, чому окупанти не відступали після потужних атак ЗСУ

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва розповів, що російські загарбники вишиковували колони у напрямку Миколаєва, вона хотіли зайти до міста з усіх боків.

Про це він розповів у документальному проєкті Дмитра Комарова "Рік. Херсон".

"Вони йшли нахабно та відкрито, думали, що візьмуть кількістю, що ми злякаємось. Скажу чесно, тих сил та засобів, які були на момент мого прибуття до Миколаєва, не дуже вистачало для того, щоби нормально обороняти місто. Як у нас це вийшло? Це диво", - розповів він.

За словами генерал-майора, удари ЗСУ по Чорнобаївці, за якими стежили всі українці, та навіть вели підрахунок, насправді давалися важко.

Для ударів по окупантах українським військовим треба було виїжджати з Миколаєва, підбиратися ближче до Чорнобаївки, щоб звідти завдати артилерійського удару.

"Ми це й робили, виїжджали у бік Олександрівки, "Градами" робили пуск і машина одразу виїжджала. Практично щоразу, коли вона виїжджала, по хвосту били. Навіть один раз машина приїхала побита осколками – настільки все було швидко та небезпечно", - зазначив генерал-майор.

Дмитро Марченко наголосив, що росіяни розуміли, звідки ЗСУ завдають удари. Тому у військових були лічені секунди – залп і після залпу у багатьох випадках машина навіть не опускала пускову установку. Вона від'їжджала на безпечну відстань і там уже розпочинала всі заходи щодо приведення машини для маршу.

"Гради", "Смерчі" – багато артилерії працювало, "Точку У" навіть запускали. Це дуже сильна стратегічна точка (Чорнобаївка – ред.) для того, щоб розгорнути тут логічну систему. Тут для цього є все. Спочатку це було правильне рішення – до першого прильоту. Але коли почало прилітати, то будь-який осудний командир змінив би локацію. Вони цього не стали робити. Вони вирішили, що якщо вони закопаються, це врятує їх. Це їх не врятувало. Це не завзятість, це дурість. Люди старої школи навчені підручниками Радянського Союзу", - резюмував генерал-майор ЗСУ.

Нагадаємо, Дмитро Марченко розповів, як вдалось врятувати Миколаїв від окупантів.

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