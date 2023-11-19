Удари по енергетиці та відключення світла: в "Укренерго" відповіли, чи витримає енергосистема взимку

В "Укренерго" дали прогноз на зиму щодо атак окупантів по об'єктах енергетики.

За даними розвідки, Росія має близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня. Окупантам не вдалося відновити свої ракетні запаси напередодні зими попри, зокрема для ударів по енергосистемі України.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі Media Center Ukraine дав оптимістичний прогноз щодо проходження зими.

Так, за його словами, ризики є, адже 800 ракет – це не малий ресурс для того, щоб щось пошкодити в енергосистемі. Але точно не треба панікувати.

"Енергосистема України витримає будь-які атаки з боку ворога і в весну увійдемо з робочою енергосистемою. Думаю, що всі будемо зі світлом теж", – заявив Кудрицький.

Очільник "Укренерго" зазначив, що енергосистема України взимку виживе, хоча можуть виникнути проблеми через обстріли.

Володимир Кудрицький пояснив, що на майбутнє – найкращим захистом для української генерації є її розосередження.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко говорив, що росіяни, ймовірно, чекають на настання постійних морозів, щоб відновити масовані удари по енергосистемі.

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