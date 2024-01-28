Удари по флоту РФ можуть більше не давати результатів – командувач ВМС назвав причину

Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа попередив, що ворог пристосовується до морської війни.

Командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа попередив, що майбутні атаки України на Чорноморський флот Росії можуть більше не давати результатів, адже ворог адаптується.

Про це він розповів у інтерв'ю телеканалу Sky News.

"Ворог адаптується, і ми теж повинні адаптуватися. Сучасна війна – це війна технологій. Хто переможе в технологічному сенсі, той і переможе", - сказав він.

За словами командувача ВМС, війна на морі має дві цілі – завадити російському флоту атакувати Україну та дати кораблям можливість зайти до українських портів.

Нагадаємо, Неїжпапа пояснив, яке рішення союзників України могло б кардинально змінити перебіг війни.

Читайте також: