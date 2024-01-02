Удари по Харкову: якими ракетами атакувала РФ, кількість поранених різко зросла

Кількість поранених внаслідок ракетної атаки по Харкову 2 січня зросла до 41. У місті зафіксовані значні руйнування.

Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Мережі та розповів у ефірі телемарафону.

"41 постраждалий внаслідок ранкового удару окупантів по Харкову. 1 жінка загинула, дані встановлюються", – йдеться в заяві.

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У телеефірі очільник області повідомив про близько шести ракетних ударів по Шевченківському району Харкова.

"За нашою інформацією, це ракети С-300, але враховуючи інформацію від Повітряних Сил, два були "Кинджали". Інформація ще перевіряється", – сказав Синєгубов.

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"Руйнування досить значні. Знову ж таки нагадаю, що це житловий фонд. Будемо робити побудинковий обхід. Вибуховими хвилями повибивало і вікна, і шибки. Прогнозуємо, що кількість постраждалих буде збільшуватися", – зазначив голова ОВА.

Він додав, що наразі є завдання хоча б забити вибиті вікна, щоб до помешкань не було доступу холодного повітря. Вже потім місцева влада встановлюватиме у квартирах харків’ян вікна або через програму "єВідновлення", або "самостійно в залежності від типу власності того чи іншого будинку чи закладу".

Теплопостачання у Харкові надається у плановому режимі. Всі котельні міста, які планувалося запустити, працюють.

Водночас наразі без електропостачання на Харківщині залишається 1000 споживачів.

Нагадаємо, російська армія вранці 2 січня влаштувала масовану ракетну атаку по житловій забудові у центрі Харкова. Спершу було відомо про шістьох постраждалих та одного загиблого. У місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки та автомобілі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети! Вибухи! Київ! Харків! Суми! Новини 9:00 2 січня 2024 року

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