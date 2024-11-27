Удари по Криму: експерт пояснив, які плани РФ зривають такі атаки

Такі атаки на окупований Крим, як були влаштовані 27 листопада, зривають наступальні плани російських військ. Ці удари завдаються, щоб переривати забезпечення ворога з півострова на Запорізький і Придніпровський напрямки.

Таку думку керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко висловив у ефірі Radio NV.

Експерт пояснив, як такі атаки зривають наступальні плани російських загарбників. Так, він зауважив, що протягом листопада помітне перекидання ворожих сил на Запорізькому напрямку, і є загрози проведення там окупантами наступальних дій. Окрім того, протягом близько 70 останніх днів фіксується певне скупчення російських військ на Придніпровському напрямку (це лівобережжя Херсонщини).

Також читайте Зеленський розповів, як Україна повертатиме Крим

"Відтак для того, щоб запобігти і дещо переривати логістику ворога, і переривати забезпечення з окупованого Криму далі на Запорізькій і Придніпровський напрямки, я думаю, і завдаються удари, у цьому є логічне пояснення", – пояснив Мусієнко.

За його словами, якщо тривалий час не завдавати ударів по деяких аеродромах, то росіяни починають їх знову використовувати.

Крім того, ворог останнім часом дедалі більше використовує аеродромні мережі для перекидання військових через значні втрати і для перекидання ракет для ЗРК:

"Час від часу військово-транспортні літаки прилітають до Криму, перевозять вони зокрема живу силу, коли дуже потрібно підкріплення. Якщо ми говоримо якраз про схід, Донеччину, так само Південний, Запорізький [напрямки], то дуже часто прибуття оперативного поповнення, яке використовується ворогом у штурмах, відбувається літаками. Найчастіше зараз це Ростов-на-Дону, окупований Крим, частково Вороніж, звідки ця жива сила розподіляється безпосередньо на фронт", – розповів експерт.

Він додав, що темп операцій російських військ зараз такий, що потребує постійного підживлення. Саме тому для зривання планів ворога, перешкоджання його логістиці, і завдаються такі удари, зокрема й по об'єктах у Криму.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибухи у Криму: окупанти виють! В Мережу злили відео!

Нагадаємо, вранці 27 листопада росіяни заявили про атаку на Крим дронами і ракетами. Працювала ППО і лунали вибухи у Севастополі, в району аеродромів "Бельбек" та "Саки".

Читайте також: