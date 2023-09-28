Удари по Криму: РФ намагається перемістити логістику кораблів до Новоросійська – Гуменюк

За інформацією Гуменюк, наразі у Чорному морі перебуває 7 кораблів і 1 в Азовському. Серед них – мінімальна кількість бойових кораблів.

Через загрозу ударів по Криму російські кораблі бояться базуватися у Севастопольських бухтах, тому намагаються передислоковуватися до Новоросійська.

Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає "Еспресо".

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"Зараз кораблі РФ тяжіють до суто історичних Чорноморських берегів, до Новоросійська й далі. Їм усе більше незатишно в Севастопольських бухтах. Вони намагаються передислоковувати й логістику забезпечення базування", – каже Гуменюк.

За її інформацією, зараз фіксується зменшення розгортання російського флоту в акваторії Чорного моря. Так, наразі у Чорному морі перебуває 7 кораблів і 1 в Азовському. Серед них – мінімальна кількість бойових кораблів.

"У переважній більшості це – прикордонні кораблі, катери та судна забезпечення. Вони можуть нести безпілотники, що запускаються з акваторії Чорного моря, як розвідники для збору інформації. Фіксуємо на чергуванні один ракетоносій, який може бути споряджений 8-ма "калібрами", – підсумувала Гуменюк.

Раніше у ВМС пояснили, що не так із судном "Циклон", який призначений для запуску "Калібрів" і який росіяни вивели у Чорне море.

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