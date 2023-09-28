Удари по Криму: РФ намагається перемістити логістику кораблів до Новоросійська – Гуменюк

За інформацією Гуменюк, наразі у Чорному морі перебуває 7 кораблів і 1 в Азовському. Серед них – мінімальна кількість бойових кораблів.
Через загрозу ударів по Криму російські кораблі бояться базуватися у Севастопольських бухтах, тому намагаються передислоковуватися до Новоросійська.
Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає "Еспресо".
"Зараз кораблі РФ тяжіють до суто історичних Чорноморських берегів, до Новоросійська й далі. Їм усе більше незатишно в Севастопольських бухтах. Вони намагаються передислоковувати й логістику забезпечення базування", – каже Гуменюк.
За її інформацією, зараз фіксується зменшення розгортання російського флоту в акваторії Чорного моря. Так, наразі у Чорному морі перебуває 7 кораблів і 1 в Азовському. Серед них – мінімальна кількість бойових кораблів.
"У переважній більшості це – прикордонні кораблі, катери та судна забезпечення. Вони можуть нести безпілотники, що запускаються з акваторії Чорного моря, як розвідники для збору інформації. Фіксуємо на чергуванні один ракетоносій, який може бути споряджений 8-ма "калібрами", – підсумувала Гуменюк.
Раніше у ВМС пояснили, що не так із судном "Циклон", який призначений для запуску "Калібрів" і який росіяни вивели у Чорне море.
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