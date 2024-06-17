Удари по Криму: у ЗСУ розповіли про успішне ураження ворожих систем ППО та назвали їхню кількість

Протягом останніх двох місяців Сили оборони успішно уразили близько 15 систем протиповітряної оборони (ППО) російських окупантів у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив Центр сратегічних комунікацій (СтратКом) Збройних сил України (ЗСУ) у Facebook та оприлюднив відповідну інфографіку.

Загальна кількість окремо уражених систем ППО – близько 15. Зокрема, уражені дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400.

Знищені десятки пускових установок зазначених систем, більше 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління.

Інфографіка з ураженнями ворожої ППО / Фото: СтратКом ЗСУ

"Збройні Сили України продовжують знищувати російських окупантів і наближають день звільнення українського Криму", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше аналітики зробили прогноз, на якому напрямку росіяни можуть піти в наступ.

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