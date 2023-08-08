Удари по мостах до Криму: ветеран назвав, з чим в окупантів тепер найбільші проблеми

Тепер снаряди для ворога з півострова їдуть довше і доїжджає їх менше. Це дуже суттєво відбивається на перебігу українського наступу.

Внаслідок ударів по мостах на Херсонщині, що ведуть до окупованого Криму, українські військові ускладнили логістику російських військ утричі.

Про це ексбоєць батальйону "Айдар", ветеран російсько-української війни та військово-політичний експерт Євген Дикий розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини".

На думку Дикого, після ударів по мостах у Херсонській області у російських загарбників, перш за все, найбільші проблеми виникли з підвозом снарядів.

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"В першу чергу – з підвозом снарядів. Крим наразі використовується як величезний склад для всього угруповання, яке наразі намагається утримувати "лінію Суровікіна" – російську потужу лінію оборони на Запоріжжі. Так само – угруповання, яке не дає нам висадитися на лівий берег Дніпра з правого. Повністю це південне угруповання – херсонська і запорізька частини – наразі забезпечуються снарядами, патронами та технікою замість підбитої, а підбиваємо ми багато, фактично одним шляхом – через півострів", – пояснив ветеран.

Він зауважив, що Крим теж використовується ворогом як дуже великий резервний склад, і як артерія. Туди із Росії Кримським мостом звозяться ресурси російських військ, а опісля переправляються на окуповані території метерикової частини України.

"Головним слабким місцем цієї схеми є те, що з Росії до Криму веде аж один міст, а з півострова на материк таких шляхових переходів було три. Вже два ми фактично перетворили на повністю неробочі", – зазначив Дикий.

На його думку, росіянам немає сенсу відновлювати пошкоджені шляхопроводи, адже на це піде дуже багато часу і сил. А після чергового ракетного удару ворогу доведеться починати все відновлювати знову.

"Фактично, росіянам лишився один шлях з півострова на материк – через Перекопський перешийок. Це єдина точка, де не мостовий перехід, а звичайна траса, тому витрачати на неї ракети Storm Shadow нам сенсу немає. З трасами нам треба боротися інакше – підсунутись туди, щоб цю трасу взяти під артилерійський контроль. Коли це буде зроблено, фактично повністю буде перебито сполучення між півостровом та материковою частиною", – пояснив військово-політичний експерт.

"Але навіть зараз ми ускладнили логістику окупантів рівно в три рази. Їм доводиться їхати в об'їзд, вони зав'язані на один переїзд на Перекопському перешийку. Снаряди їдуть довше, доїжджає їх менше. Це дуже суттєво відбивається на перебігу нашого наступу", – наголосив Дикий.

Удари по мостах до Криму

Сили оборони Україні 6 серпня завдали ракетних ударів по мосту в окупованих Генічеську та Чонгарі Херсонської області, що ведуть до Криму. Спершу про "приліт" по мосту через Чонгарську протоку заявили колаборанти, а згодом удар по цьому мосту і по мосту в Генічеську підтвердили українські військові.

Як пояснила речниця ОК Південь Наталія Гуменюк, удари по мостах на Херсонщині призвели до того, що ці мости "нездатні допомагати ворогу постачати те, що йому потрібно – резерви, ресурси на бойові платформи".

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