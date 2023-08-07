Удари по мостах на Херсонщині: Гуменюк повідомила про труднощі у ворога з резервами та ресурсами

Російські загарбники не можуть підтягнути ресурси і знижують кількість обстрілів.

Удари з боку ЗСУ по мостах у Чонгарі та Генічеську на Херсонщині призвели до того, що "вони нездатні допомагати ворогу постачати те, що йому потрібно – резерви, ресурси на бойові платформи".

Про це речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини" 7 серпня.

"Я зауважу, що Сили оборони не нищать інфраструктуру, не нищать те, що нам знову знадобиться, а нищать плани і стратегію ворога. Тому удари по цих мостах призвели їх у стан, коли вони не здатні допомагати ворогу постачати те, що йому потрібно – резерви, ресурси на бойові платформи", – пояснила Гуменюк.

Вона додала, що російські окупанти тепер змушені пускати в обхід те, що вони підтягували з Криму. Об’їзні шляхи пролягають через Армянськ, а це критично близько до Сил оборони.

"Далекобійність Сил оборони їх (росіяни – ред.) дуже суттєво лякає і дивує. А тепер їм доводиться використовувати наземний транспортний шлях для того, щоб бути максимально наближеними до Сил оборони. Це ураження, це знову ускладнення і уповільнення логістики. Вони намагаються перемежовувати свої військові колони цивільним транспортом", – розповіла речниця Сил оборони півдня.

Вона також звернула увагу на великий рух цивільного транспорту із Криму, адже перекриті всі основні артерії – від Кримського мосту до мостів на Херсонщині, по яких б’ють ЗСУ.

"Весь потік транспорту звужується до однієї артерії. Ми відчуваємо це. Відпрацювавши по пунктах польового боєпостачання ворога досить потужно, бачимо, що він не може підтягнути ресурси і знижує кількість обстрілів", – повідомила Гуменюк.

Що відомо про удари по мостах на Херсонщині

В окупованому Генічеську та в районі Чонгарського мосту 6 серпня прогриміли потужні вибухи, після яких російські колаборанти заявили про "приліт" по мосту через Чонгар. Згодом українські військові підтвердили удари по обох мостах.

Внаслідок ракетного удару було пошкоджено міст, який зʼєднує окуповані Генічеськ та Арабатську стрілку. Це один зі шляхів, який з'єднує Крим із рештою території України.

За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, удари по мостах на Херсонщині вздовж критично важливих шляхів сполучення ворога – частина української кампанії, метою якої є створення умов для майбутніх рішучих контрнаступальних операцій.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Масований обстріл України та удар по Чонгарському мосту! Головні новини за 6 серпня"

Читайте також: