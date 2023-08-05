Удари по нафтобазі РФ у Феодосії: чому важливо знищити цей об’єкт — пояснення експерта

Нестачу палива відчуватиме гарнізон окупантів у Криму та російські війська на півдні України.
Втрата нафтобази у Феодосії позначиться на всьому театрі військових дій під час контрнаступу ЗСУ, який покликаний звільнити окуповані РФ українські території.
Про це говорив військовий експерт Михайло Притула в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.
"Нафтобаза архіважлива для російської армії, тому ще з неї буде постачатись не лише Чорноморський флот, а і гарнізон Криму при наступі Збройних сил України, і окупований південь України”, - пояснив він.
За словами експерта, окупанти не зможуть швидко поповнити запаси пального на цій нафтобазі чи привезти туди нафтопродукти залізницею.
“Якщо ця нафтобаза буде знищена - це буде відчутно на всьому театрі військових дій. Вона є стратегічним об'єктом і певно, що туди буде прилітати ще, ще і ще, доки вона не буде знищена", - висловив припущення Михайло Притула.
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Нагадаємо, у ніч проти 4 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи в районі міста Феодосія.
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