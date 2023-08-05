Удари по нафтобазі РФ у Феодосії: чому важливо знищити цей об’єкт — пояснення експерта

Нестачу палива відчуватиме гарнізон окупантів у Криму та російські війська на півдні України.

Втрата нафтобази у Феодосії позначиться на всьому театрі військових дій під час контрнаступу ЗСУ, який покликаний звільнити окуповані РФ українські території.

Про це говорив військовий експерт Михайло Притула в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Нафтобаза архіважлива для російської армії, тому ще з неї буде постачатись не лише Чорноморський флот, а і гарнізон Криму при наступі Збройних сил України, і окупований південь України”, - пояснив він.

За словами експерта, окупанти не зможуть швидко поповнити запаси пального на цій нафтобазі чи привезти туди нафтопродукти залізницею.

“Якщо ця нафтобаза буде знищена - це буде відчутно на всьому театрі військових дій. Вона є стратегічним об'єктом і певно, що туди буде прилітати ще, ще і ще, доки вона не буде знищена", - висловив припущення Михайло Притула.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "СБУ постукала у двері Путіну. Десантний корабель захищав палац, але ПРИЛІГ!"

Нагадаємо, у ніч проти 4 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи в районі міста Феодосія.

Читайте також: