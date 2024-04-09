Удари по НПЗ значно зменшили нафтопереробні потужності РФ: влада звернулась до Казахстану – ISW

Атаки українських безпілотників по нафтопереробних заводах змушують Росію шукати імпорт бензину з Казахстану. Джерела Reuters кажуть, що РФ попросила Казахстан створити "надзвичайний резерв" у 100 000 тонн бензину на випадок дефіциту.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

"Одне з неназваних джерел заявило, що Казахстан і Росія вже досягли угоди, яка дозволяє Росії використовувати казахстанські запаси бензину в невизначених обсягах. Водночас радник міністра енергетики Казахстану Шингис Ільясов заявив, що міністерство енергетики не отримувало такого запиту від свого російського колеги", - кажуть аналітики.

Reuters з посиланням на власні дані повідомило, що постійні удари безпілотників призвели до зупинки близько 14% загальних нафтопереробних потужностей Росії.

Раніше Reuters також повідомляв, що Росія значно збільшила імпорт бензину з Білорусі. Так, у березні Росія імпортувала 3000 тонн бензину з Білорусі.

"Нещодавні спроби Росії імпортувати бензин з Білорусі та Казахстану показують, що Росія, ймовірно, все більше стурбована негайними внутрішніми поставками дистилятів нафтопродуктів після ударів України по російських нафтопереробних заводах", - резюмували в ISW.

Нагадаємо, в Орську після повторного прориву дамби припинив роботу нафтопереробний завод.

Читайте також провідні новини дня: