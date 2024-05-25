Удари по окупованому Криму: французькі експерти назвали важливі цілі

Знищення російських засобів спостереження на півострові дозволить створити безпечні умови для прибуття сучасних винищувачів F-16 в Україну.

Французькі експерти назвали ймовірні цілі для ударів ЗСУ по окупованому Криму, пояснивши, як це пов’язано із запланованим прибуттям винищувачів F-16.

Відповідне опитування опублікувала газета Le Monde.

Серед цілей, які називали експерти - кораблі Чорноморського флоту РФ, які через обстріли тримаються подалі від заходу Чорного моря і не загрожують судноплавству в Одесі. Окрім того, своїми ударами Сили оборони України порушують логістику російських окупантів через окупований Крим на материкову частину України.

Однак, головною ціллю було названо російські засоби спостереження на півострові, знищення яких дозволить створити безпечні умови для прибуття сучасних винищувачів F-16 в Україну.

"Росіяни використовують свої засоби спостереження в Криму, щоб дізнаватися, що відбувається на західній Україні. Важливо знищити ці інструменти, щоб росіяни не побачили прибуття F-16 у реальному часі, що дало б їм змогу відреагувати", - пояснив експерт з міжнародних ризиків Стефан Одран.

При цьому, за словами наукового директора Інституту стратегічних і оборонних досліджень Тібо Фуйє, удари по цілях у Криму не збільшують дефіцит боєприпасів, оскільки дрони великої дальності і крилаті ракети SCALP/Storm Shadow не застосовуються в бойових діях на фронті.

Нагадаємо, під Алуштою, в тимчасово окупованому Криму, у ніч проти 24 травня було уражено вузол зв'язку солдатів РФ військової частини 28735. За даними "АТЕШ", було завдано значних пошкоджень обладнанню та було знищено багато окупантів.

Читайте також: