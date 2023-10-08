Удари по пункту управління, складу та артилерії росіян: що відбувається на фронті

Збройні сили здійснюють наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Українські війська мали частковий успіх північно-східніше Андріївки Донецької області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність для недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки. Ворог також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили шість атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог здійснив понад 20 невдалих атак в районах Авдіїївки, Первомайського, Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак ворога в районах населених пунктів Водяне та Золота Нива Донецької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А також п'ятьох ударів по зенітно-ракетних комплексах росіян. Окрім того, українські захисники знищили чотири ворожих БпЛА оперативно тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили артилерійський засіб, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.

Раніше стало відомо, що українські військові просунулися північніше Копанів та Новопрокопівки на Таврійському напрямку. Більше про успіхи ЗСУ читайте у новині.

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