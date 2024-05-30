Удари по РФ: Блінкен натякнув на зміну позиції Вашингтона

Адміністрація Джо Байдена може "терпимо" ставитися до ударів українських військових по території Росії. Вашингтон "адаптуватиме і коригуватиме" свою позицію залежно від ситуації на полі бою.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише The New York Times.

З його слів, США не заохочували і не підтримували такі атаки, проте зазначив, що українці мають самі ухвалювати рішення про те, як краще захищатися. Чиновник додав, що цю позицію він висловлював раніше та зазначив, що уряд США "адаптувався і коригував позицію за мірою потреби".

Він також відповів на запитання журналіста про те, чи означають його слова, що США можуть підтримати атаки України щодо Росії.

"Адаптація і коригування означають саме це", - пояснив держсекретар.

Нагадаємо, очільник МЗС Британії Девід Кемерон 3 травня заявив, що ЗСУ мають право бити по обʼєктах РФ зброєю, наданою Лондоном.

Польська влада теж не обмежує Україну у застосуванні зброї, яку передає Варшава, для ударів по цілях на території Росії.

За даними ЗМІ, Берлін схиляється до того, щоб дозволити Україні бити по РФ німецькою зброєю.

Крім того, Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії.

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