Удари по Росії: хто першим дізнається про дозвіл на застосування західної зброї

Український президент поговорив зі всіма сторонами, від яких залежить ухвалення цього рішення.

Першими про дозвіл на застосування західної далекобійної зброї по території РФ дізнаються росіяни.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров.

За його словами, під глава української держави обговорив дозвіл на удари вглиб Росії з усіма сторонами, від яких залежить ухвалення цього рішення, а саме з керівництвом Італії, Франції, Британії та США.

"Хоча зараз немає однозначного дозволу, але є цей величезний тиск на партнерів з боку України. Ми сподіваємось, що партнери піддадуться", - підкреслив Никифоров.

При цьому він додав, що першими про надання такого дозволу дізнаються росіяни, а вже після цього буде офіційне повідомлення.

"Остаточного рішення для вас я зараз не маю", - зазначив прессекретар президента.

Нагадаємо, раніше видання The Times, підбиваючи підсумки візиту до США президента України Володимира Зеленського, повідомило, що Білий дім не ризикує надавати дозвіл на удари по території Росії далекобійними західними ракетами через погрози російського президента Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

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