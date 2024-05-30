Удари по Росії західною зброєю: якими будуть наслідки ігнорування заборони — Коваленко

За умови відповідного дозволу, Сили оборони України могли би знищувати російську авіацію 24/7 в радіусі 100 км від кордону з РФ.

Застосування західної зброї на території Росії без дозволу партнерів може мати вкрай негативні наслідки для України.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу “Київ24”.

“Ми можемо надалі не отримувати таку номенклатуру озброєння. Нам можуть обмежити надання розвідувальної інформації і тоді ми не зможемо її [зброю] наводити, навіть якщо будемо отримувати її від Франції, або будуть інші якісь обмеження. Тому це досить серйозне питання, не треба поспішати...” - наголосив він.

Олександр Коваленко нагадав минулорічну операцію зі знищення над територією РФ кількох літаків та гелікоптерів ворожої армії, до якої, начебто, могли залучити американські комплекси Patriot.

“Після цього такі ситуації не повторювалися. Тільки зараз з’явилася інформація в західних ЗМІ, що у Вашингтоні були незадоволені такими діями. І могли бути відповідні наслідки”, - зазначив він.

За його словами, за умови відповідного дозволу, Сили оборони України могли би знищувати російську авіацію 24/7 в радіусі 100 км від кордону з РФ. Однак робити це без згоди партнерів було б грою з вогнем, оскільки реакція може бути негативною.

Нагадаємо, 13 травня 2023 року російська військова авіація зазнала значних втрат у небі над Брянською областю РФ, яка межує із Україною. Серед версій, які тоді озвучувалися, було й застосування для знищення повітряних цілей далекобійної системи ППО – Patriot.

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